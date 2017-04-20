Килиан Мбаппе: Надеемся, что продолжим выступать в том же духе

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это был невероятный сезон. Мы наслаждаемся своей игрой на поле. Надеемся, что продолжим выступать в том же духе. Стараемся не испытывать давления. Играем так, как мы привыкли это обычно делать. Мы показываем атакующий футбол. Это у нас получается лучше всего. Сегодня это помогло нам пробиться в полуфинал.

Лига чемпионов - очень сложный турнир. Нельзя терять концентрацию ни на секунду. Из пяти мячей, что я забил в этом турнире, самым любимым является мой второй гол в первом матче с дортмундской «Боруссией», - приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.

Напомним, «Монако» по сумме двух матчей (6:3) вышел в полуфинал турнира.