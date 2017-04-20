Килиан Мбаппе: Надеемся, что продолжим выступать в том же духе
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал победу
над дортмундской «Боруссией» (3:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Это был невероятный сезон. Мы наслаждаемся своей игрой на
поле. Надеемся, что продолжим выступать в том же духе. Стараемся не испытывать
давления. Играем так, как мы привыкли это обычно делать. Мы показываем
атакующий футбол. Это у нас получается лучше всего. Сегодня это помогло нам
пробиться в полуфинал.
Лига чемпионов - очень сложный турнир. Нельзя терять
концентрацию ни на секунду. Из пяти мячей, что я забил в этом турнире, самым
любимым является мой второй гол в первом матче с дортмундской
«Боруссией», - приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.
Напомним, «Монако» по сумме двух матчей (6:3) вышел в полуфинал турнира.
Матч
Голы
Мбаппе 4 (1:0). Фалькао 16 (2:0). Ройс 48 (2:1). Жермен 82 (3:1).
Состав
Монако: Субашич, Менди, Туре, Глик, Эмерсон, Лемар, Бакайоко, Моутинью, Силва (Раджи, 90), Фалькао (Дирар, 67), Мбаппе (Жермен, 81)
Боруссия: Бюрки, Дурм (Дембеле, 26), Пишчек, Папастатопулос, Герреру (Пулишич, 71), Гинтер, Шахин (Шмельцер, 46), Кагава, Вайгль, Ройс, Обамеянг
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
19 апреля 21:45, Луи II, Текстовая трансляция