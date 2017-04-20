Даниэл Алвес: Мне было непросто играть против «Барселоны»

Защитник «Ювентуса» Даниэл Алвес поделился впечатлениями после матча против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что матч завершился вничью (0:0), а по сумме двух матчей в следующую стадию прошел «Ювентус».

«Я счастлив, но в то же время огорчен за некоторых друзей из моего бывшего клуба. Мне было непросто играть против «Барселоны», - цитирует Алвеса новостной твиттер barcastuff.

Лига чемпионов. 1/4 финала

Ответный матч

Первый матч – 0:3