Даниэл Алвес: Мне было непросто играть против «Барселоны»
Защитник «Ювентуса» Даниэл Алвес поделился впечатлениями после
матча против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что матч завершился
вничью (0:0), а по сумме двух матчей в следующую стадию прошел «Ювентус».
«Я счастлив, но в то же время огорчен за некоторых друзей из моего бывшего клуба. Мне было непросто играть против «Барселоны», - цитирует Алвеса новостной твиттер barcastuff.
Лига чемпионов. 1/4 финала
Ответный матч
Матч
Состав
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 58), Бускетс, Роберто (Маскерано, 78), Иньеста, Неймар, Месси, Суарес Л.
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Алвес, Алекс, Куадрадо (Лемина, 84), Хедира, Пьянич, Дибала (Бардзальи, 75), Манджукич, Игуаин (Асамоа, 88)
Предупреждения:
Иньеста, 41; Неймар, 44 - Кьеллини, 57; Хедира, 64
Судья:
Бьорн Кёйперс (Голландия)
Место и дата
19 апреля 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция
Первый матч – 0:3