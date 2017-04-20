Леонарду Жардим: Все мои подопечные играли сегодня на самом высоком уровне

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Все мои подопечные играли сегодня на самом высоком уровне. Я доволен тем, как они выступили.

На таком уровне ты не можешь как-то ограничивать своих игроков. Мы представляем сейчас всю Францию. Не так часто команды из французской лиги добираются до этой стадии турнира», - сказал Жардим.

Напомним, монегаски по сумме двух встреч (6:3) вышли в полуфинал турнира.