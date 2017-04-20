Леонарду Жардим: Все мои подопечные играли сегодня на самом высоком уровне
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим
прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в ответном матче 1/4
финала Лиги чемпионов.
«Все мои подопечные играли сегодня на самом высоком уровне.
Я доволен тем, как они выступили.
На таком уровне ты не можешь как-то ограничивать своих
игроков. Мы представляем сейчас всю Францию. Не так часто команды из французской
лиги добираются до этой стадии турнира», - сказал Жардим.
Напомним, монегаски по сумме двух встреч (6:3) вышли в полуфинал турнира.
Матч
Голы
Мбаппе 4 (1:0). Фалькао 16 (2:0). Ройс 48 (2:1). Жермен 82 (3:1).
Состав
Монако: Субашич, Менди, Туре, Глик, Эмерсон, Лемар, Бакайоко, Моутинью, Силва (Раджи, 90), Фалькао (Дирар, 67), Мбаппе (Жермен, 81)
Боруссия: Бюрки, Дурм (Дембеле, 26), Пишчек, Папастатопулос, Герреру (Пулишич, 71), Гинтер, Шахин (Шмельцер, 46), Кагава, Вайгль, Ройс, Обамеянг
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
19 апреля 21:45, Луи II, Текстовая трансляция