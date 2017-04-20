НХЛ. Кубок Стэнли. «Торонто» примет «Вашингтон», «Бостон» – «Оттава» и другие матчи
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня плей-офф Национальной хоккейной лиги.
НХЛ
Кубок Стэнли
Первый раунд (1/8 финала)
Четвертый матч
Восточная конференция
Счет в серии: 2-1
Матч
Место и дата
20 апреля 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Счет в серии: 1-2
Матч
Место и дата
20 апреля 02:30, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
Западная конференция
Счет в серии: 3-0
Матч
Место и дата
20 апреля 04:30, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция
Счет в серии: 0-3
Матч
Место и дата
20 апреля 05:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция
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