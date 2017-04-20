Луис Энрике: Снимаю шляпу перед «Ювентусом»
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился
впечатлениями после матча против «Ювентуса» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Напомним, что «Ювентус» победил по сумме двух матчей (3:0, 0:0).
«Это футбол. Мы хотели играть быстро с большим количеством ударов по воротам, но нам не хватало остроты в последней трети поля. Это была хорошая игра двух великих команд. Снимаю шляпу перед «Ювентусом».
Смогут ли они достичь финала? У них отличный тренер, отличные игроки – все, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Впрочем, то же самое можно сказать и про другие команды, которые вышли в полуфинал.
Мне сложно описать коротко наши выступления в Лиге чемпионов. Очень плохой первый матч в Турине (0:3) выбил нас из турнира», - цитирует Энрике Football Espana.
Лига чемпионов. 1/4 финала
Ответный матч
Матч
Состав
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 58), Бускетс, Роберто (Маскерано, 78), Иньеста, Неймар, Месси, Суарес Л.
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Алвес, Алекс, Куадрадо (Лемина, 84), Хедира, Пьянич, Дибала (Бардзальи, 75), Манджукич, Игуаин (Асамоа, 88)
Предупреждения:
Иньеста, 41; Неймар, 44 - Кьеллини, 57; Хедира, 64
Судья:
Бьорн Кёйперс (Голландия)
Место и дата
19 апреля 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция
Первый матч – 0:3