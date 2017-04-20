Луис Энрике: Снимаю шляпу перед «Ювентусом»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча против «Ювентуса» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что «Ювентус» победил по сумме двух матчей (3:0, 0:0).

«Это футбол. Мы хотели играть быстро с большим количеством ударов по воротам, но нам не хватало остроты в последней трети поля. Это была хорошая игра двух великих команд. Снимаю шляпу перед «Ювентусом».

Смогут ли они достичь финала? У них отличный тренер, отличные игроки – все, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Впрочем, то же самое можно сказать и про другие команды, которые вышли в полуфинал.

Мне сложно описать коротко наши выступления в Лиге чемпионов. Очень плохой первый матч в Турине (0:3) выбил нас из турнира», - цитирует Энрике Football Espana.

Лига чемпионов. 1/4 финала

Ответный матч

Первый матч – 0:3