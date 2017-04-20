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Жерар Пике: «Ювентус» был лучше нас и заслужил победу

Источник:  Twitter.comКомментарии

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился впечатлениями после матча против «Ювентуса» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что «Ювентус» победил по сумме двух матчей (3:0, 0:0).

«Ювентус» - великая команда. В целом они были лучше нас и заслужили выход в следующую стадию. Я желаю им самого лучшего, они могут выиграть Лигу чемпионов. Мы же отправимся на «Сантьяго Бернабеу» и попробуем победить. В последнее время мы там выступали хорошо. Хоть мы и не в лучшей форме, но можем победить.

Хоть мы и создали много моментов, но нам было очень непросто. Итальянцы знают, как защищаться, они специалисты в этом. Они приехали сюда, чтобы играть в своем стиле и преуспели в этом.

Это поражение тяжело принять, но наши болельщики были просто невероятны, они продолжали петь. Болельщики заслуживают того, чтобы их запомнили. Это один из редких случаев, когда наши болельщики гордятся командой, несмотря на поражение. Это заставляет меня гордиться тем, что я являюсь частью этого клуба», - цитирует Пике новостной твиттер barcastuff.

Лига чемпионов. 1/4 финала

Ответный матч

Матч

Барселона - Ювентус - 0:0

Состав

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 58), Бускетс, Роберто (Маскерано, 78), Иньеста, Неймар, Месси, Суарес Л.

Ювентус: Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Алвес, Алекс, Куадрадо (Лемина, 84), Хедира, Пьянич, Дибала (Бардзальи, 75), Манджукич, Игуаин (Асамоа, 88)

Предупреждения:

Иньеста, 41; Неймар, 44 - Кьеллини, 57; Хедира, 64

Судья:

Бьорн Кёйперс (Голландия)

Место и дата

19 апреля 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

Первый матч – 0:3

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