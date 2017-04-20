Даниил Квят: У нас есть достаточно информации, чтобы подготовиться к моей домашней гонке

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги второго дня тестов в Бахрейне. В итоговой таблице россиянин занял седьмое место.

«Несмотря на то, что я провел в кокпите машины только полдня, мне удалось проехать много кругов. Очень продуктивные тесты как для меня, так и для команды. Все прошло хорошо – машина была надежной.

Я бы хотел поблагодарить всех механиков за их бесценную работу на тестах: на протяжении последних трех недель они очень устали, но и в этот день все равно были на уровне.

Нам удалось опробовать то, что мы не рискуем тестировать в первой тренировке гоночного уик-энда. Теперь у нас есть достаточно полезной информации для того, чтобы как можно лучше подготовиться к моей домашней гонке в России и к дальнейшим Гран При», - приводит слова Квята Autosport.com.ru.