Даниил Квят: У нас есть достаточно информации, чтобы подготовиться к моей домашней гонке
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги
второго дня тестов в Бахрейне. В итоговой таблице россиянин занял седьмое
место.
«Несмотря на то, что я провел в кокпите машины только
полдня, мне удалось проехать много кругов. Очень продуктивные тесты как для
меня, так и для команды. Все прошло хорошо – машина была надежной.
Я бы хотел поблагодарить всех механиков за их бесценную
работу на тестах: на протяжении последних трех недель они очень устали, но и в
этот день все равно были на уровне.
Нам удалось опробовать то, что мы не рискуем тестировать в
первой тренировке гоночного уик-энда. Теперь у нас есть достаточно полезной
информации для того, чтобы как можно лучше подготовиться к моей домашней гонке
в России и к дальнейшим Гран При», - приводит слова Квята Autosport.com.ru.