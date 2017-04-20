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Боттас показал лучшее время во второй день тестов в Бахрейне. Квят – 7-й, Сироткин – 9-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время во второй день тестовых заездов Формулы-1 в Бахрейне.

28-летний финн проехал 143 круга, лучший из которых с результатом 1.31,280. Второе время показал четырехкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель из «Феррари». Замкнул тройку лидеров испанец из «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший, его партнерпо команде россиянин Даниил Квят показал седьмой результат.

Еще один россиянин Сергей Сироткин, заявленный резервным пилотом «Рено», показал девятое время.

Формула-1
Тесты
Бахрейн

1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.31,280 (143 круга)
2. Себастьян Феттель («Феррари») +0,294 (64)
3. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +0,604 (68)
4. Стоффель Вандорн («Макларен») +0,828 (82)
5. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,840 (88)
6. Эстебан Окон («Форс-Индия») +0,862 (60)
7. Даниил Квят («Торо Россо») +0,933 (61)
8. Гэри Паффетт («Уильямс») +0,973 (126)
9. Сергей Сироткин («Рено») +1,007 (90)
10. Пьер Гасли («Ред Булл») +1,288 (65)
11. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,182 (91)
12. Серхио Перес («Форс-Индия») +3,735 (70)

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