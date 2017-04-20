Сергей Сироткин: Не могу дождаться, когда уже поедем в Сочи

Резервный гонщик команды «Рено» Сергей Сироткин рассказал прокомментировал результаты второго тестового дня в Бахрейне. В итоговой таблице россиянин занял девятое место.

«День прошел весьма неплохо. Это была очень насыщенная сессия. Было очень приятно проехать, наконец, за рулем боевой машины, ведь я так долго ждал этого дня.

Я действительно наслаждался каждой секундой, проведенной в кокпите, несмотря на то, что программа была не самой интересной с точки зрения гонщика.

Новая машина невероятно быстра, и я сразу заметил отличия в пилотировании по сравнению с прошлым поколением шасси. Но к скоростям привыкаешь довольно быстро. Не могу дождаться, когда уже поедем в Сочи», - приводит слова Сироткин Autosport.com.ru.