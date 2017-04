Видео дня: Форвард «Вашингтона» сотворил чудо-сэйв и оформил дубль за три минуты

Канадский форвард «Вашингтона» Том Уилсон стал настоящим героем первого периода четвертого матча серии плей-офф НХЛ против «Торонто».

23-летний нападающий сначала сотворил чудо-сэйв, вытащив шайбу с линии ворот.

. @tom_wilso woke up in beastmode #RockTheRed pic.twitter.com/XI3qTpHl2w

Затем забросил две шайбы в ворота Андерсена, менее чем за три минуты. Первый гол в матче Уилсон забил на 14-й минуте, ассистировал ему россиянин Дмитрий Орлов.

Whip with the best shift... ever? #RockTheRed @csnma pic.twitter.com/Qh0v53Y256