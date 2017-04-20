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Видео дня: Форвард «Вашингтона» сотворил чудо-сэйв и оформил дубль за три минуты

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Канадский форвард «Вашингтона» Том Уилсон стал настоящим героем первого периода четвертого матча серии плей-офф НХЛ против «Торонто».

23-летний нападающий сначала сотворил чудо-сэйв, вытащив шайбу с линии ворот.

Затем забросил две шайбы в ворота Андерсена, менее чем за три минуты. Первый гол в матче Уилсон забил на 14-й минуте, ассистировал ему россиянин Дмитрий Орлов.

А спустя две минуты 20 секунд 43-й номер «Кэпиталз» оформил дубль.

Ранее, на пятой минуте шайбу забросил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, для него эта шайба стала третьей в этом розыгрыше плей-офф.

Стоит отметить, что всего в первом периоде хоккеисты «Вашингтона» забросили четыре шайбы и пропустили одну.

Матч

Торонто - Вашингтон - 3:4 (1:4, 1:0, 1:0)

3-й период

Голы:

Оши (Бэкстрём, Шмидт), 2:58 (0:1). Овечкин (Шаттенкирк), 4:34 (0:2). Хаймэн (Гардинер, Нюландер), 5:16 (1:2). Уилсон (Эллер, Орлов), 13:41 (1:3). Уилсон (Орпик, Бураковски), 16:03 (1:4). ван Римсдайк (Райлли, Марнер), 25:39 (2:4). Мэттьюз 52:00 (3:4).

Место и дата

20 апреля 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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