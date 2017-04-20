Валттери Боттас: Тестовый день прошел очень хорошо

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвели итоги второго дня тестов в Бахрейне.

«Тестовый день прошел очень хорошо. Мы проехали большой километраж. На протяжении всего дня мы работали над гоночным темпом.

После двух гонок подряд было сложно остаться в Бахрейне, однако механики проделали отменную работу на протяжении двух тестовых дней. А сейчас мы отправляемся домой, где пробудем несколько дней, после чего отправимся в Россию», - приводит слова Боттаса Autosport.com.ru.