Валттери Боттас: Тестовый день прошел очень хорошо
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвели итоги второго дня
тестов в Бахрейне.
«Тестовый день прошел очень хорошо. Мы проехали большой
километраж. На протяжении всего дня мы работали над гоночным темпом.
После двух гонок подряд было сложно остаться в Бахрейне,
однако механики проделали отменную работу на протяжении двух тестовых дней. А
сейчас мы отправляемся домой, где пробудем несколько дней, после чего
отправимся в Россию», - приводит слова Боттаса Autosport.com.ru.
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