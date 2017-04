Трамп принял в Белом доме победителя Супербоула «Нью-Ингленд Пэтриотс»

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме команду по американскому футболу «Нью-Игленд Пэтриотс», которая стала победителем Супербоула в 2017-м году.

«Пэтриотс» – большие сторонники нашей армии и американских ветеранов. Ни одна команда не выглядит так хорошо на протяжении долгого времени. Победа в Супербоуле была одержана благодаря потрясающим командным усилиям, это красота их игры», – сказал Трамп.

