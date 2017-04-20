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Трамп принял в Белом доме победителя Супербоула «Нью-Ингленд Пэтриотс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме команду по американскому футболу «Нью-Игленд Пэтриотс», которая стала победителем Супербоула в 2017-м году.

«Пэтриотс» – большие сторонники нашей армии и американских ветеранов. Ни одна команда не выглядит так хорошо на протяжении долгого времени. Победа в Супербоуле была одержана благодаря потрясающим командным усилиям, это красота их игры», – сказал Трамп.

«Нью-Ингленд» стал первой командой из большой четверки американских спортивных лиг, побывавших на приеме у президента в этом году.

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