Трамп принял в Белом доме победителя Супербоула «Нью-Ингленд Пэтриотс»
Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме команду по
американскому футболу «Нью-Игленд Пэтриотс», которая стала победителем Супербоула
в 2017-м году.
«Пэтриотс» – большие сторонники нашей армии и американских ветеранов. Ни одна команда не выглядит так хорошо на протяжении долгого времени. Победа в Супербоуле была одержана благодаря потрясающим командным усилиям, это красота их игры», – сказал Трамп.
ICYMI: Watch the entire ceremony of the #Patriots being honored at the #WhiteHouse | https://t.co/SsIKXHwzch pic.twitter.com/KFPFVGsXw1— Patriots.com (@PATRIOTSdotCOM) 19 апреля 2017 г.
«Нью-Ингленд» стал первой командой из большой четверки
американских спортивных лиг, побывавших на приеме у президента в этом году.
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