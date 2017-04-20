Гонщику Формулы-4 ампутировали ноги и ввели в кому после жуткой аварии
Врачам Королевского медицинского центра не удалось спасти
ноги гонщику британской Формулы-4 Билли Монгеру, который в воскресенье попал в
страшную аварию на трассе «Донингтон-парк».
В повороте «Шванц» Монгер на высокой скорости врезался в стоявший болид финского пилота Патрика Пасмы – в результате машина была серьезно разрушена, и медикам понадобилось около двух часов, чтобы вытащить из нее пострадавшего. После этого пилота на вертолете отправили в Королевский медицинский центр.
К сожалению, врачам пришлось ампутировать ноги молодого
человека, а затем ввести его в кому.
Руководитель команды JHR Стивен Хантер создал страницу на
сайте Justgiving, чтобы помочь собрать средства на восстановление юноши.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически