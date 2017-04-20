Шайба Овечкина и передача Орлова помогли «Вашингтону» победить в Торонто
В четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Торонто»
на домашнем льду уступил «Вашингтону» со счетом 4:5.
В составе победителей по две шайбы забросили Ти Джей Оши и Том Уилсон и единожды отличился Александр Овечкин, а у хозяев льда голами отметились Зак Хайман, Джеймс ван Римсдайк, Остон Мэттьюс и Тайлер Бозак.
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Российский защитник гостевой команды Дмитрий Орлов записал
на свой счет результативную передачу.
«Кэпиталз» сравнял счет в серии – 2-2. Следующий матч противостояния состоится 22
апреля в столице США.
НХЛ
Кубок Стэнли
Восточная конференция
Первый раунд
Четвертый матч
Матч
Торонто - Вашингтон - 4:5 (1:4, 1:0, 2:1)
Голы:
Оши (Бэкстрём, Шмидт), 2:58 (0:1). Овечкин (Шаттенкирк), 4:34 (0:2). Хаймэн (Гардинер, Нюландер), 5:16 (1:2). Уилсон (Эллер, Орлов), 13:41 (1:3). Уилсон (Орпик, Бураковски), 16:04 (1:4). ван Римсдайк (Райлли, Марнер), 25:39 (2:4). Мэттьюз (Ханвик, Браун), 52:00 (3:4). Оши (Бэкстрём), 52:59 (3:5). Бозак (Нюландер, Марнер), 59:33 (4:5).
Место и дата
20 апреля 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция