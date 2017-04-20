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«Оттава» с минимальным счетом обыграла на выезде «Бостон»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Бостон» на домашнем льду уступил «Оттаве» со счетом 0:1.

Единственную шайбу в составе победителей забросил Бобби Райан.

«Сенаторз» одержали третью победу, итоговый счет в серии 3-1. Пятый матч противостояния состоится 22 апреля в столице Канады.

НХЛ
Кубок Стэнли
Восточная конференция
Первый раунд
Четвертый матч

Матч

Бостон - Оттава - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Райан (Брассар, Карлссон), 45:49 (0:1).

Место и дата

20 апреля 02:30, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

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