«Вашингтон» победил «Атланту» во втором матче плей-офф НБА

Во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА «Вашингтон» обыграл «Атланту» со счетом 109:101 (23:24, 28:19, 23:35, 35:23).

Самым результативным стал игрок хозяев площадки Джон Уолл, в его активе 32 очка. На одно очко меньше у его одноклубника Брэдли Била.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Уизардс». Третий матч противостояния состоится 23 апреля в Атланте.

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