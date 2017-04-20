«Вашингтон» победил «Атланту» во втором матче плей-офф НБА
Во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА «Вашингтон»
обыграл «Атланту» со счетом 109:101 (23:24, 28:19, 23:35, 35:23).
Самым результативным стал игрок хозяев площадки Джон Уолл, в
его активе 32 очка. На одно очко меньше у его одноклубника Брэдли Била.
Счет в серии стал 2-0 в пользу «Уизардс». Третий матч
противостояния состоится 23 апреля в Атланте.
НБА. Плей-офф
Восточная конференция
Первый раунд
Второй матч
Матч
Место и дата
20 апреля 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
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