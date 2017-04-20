«Шальке» – «Аякс». Начало текстовой трансляции в 22:05 (мск)
В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Шальке» сыграет с «Аяксом».
Встреча пройден на поле «Фельтинс-Арены» в Гельзенкирхене и
начнется в 22:05 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Напомним, в первом матче команда из столицы Голландии одержала победу со счетом 2:0.
Матч
Место и дата
20 апреля 22:05, Фелтинс Арена, Текстовая трансляция
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