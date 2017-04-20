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«Шальке» – «Аякс». Начало текстовой трансляции в 22:05 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Шальке» сыграет с «Аяксом».

Встреча пройден на поле «Фельтинс-Арены» в Гельзенкирхене и начнется в 22:05 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в первом матче команда из столицы Голландии одержала победу со счетом 2:0.

Матч

Шальке 04 - Аякс

Место и дата

20 апреля 22:05, Фелтинс Арена, Текстовая трансляция

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