«Шальке» – «Аякс». Начало текстовой трансляции в 22:05 (мск)

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Шальке» сыграет с «Аяксом».

Встреча пройден на поле «Фельтинс-Арены» в Гельзенкирхене и начнется в 22:05 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в первом матче команда из столицы Голландии одержала победу со счетом 2:0.