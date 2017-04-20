«МЮ» – «Андерлехт». Начало текстовой трансляции в 22:05 (мск)

Жозе Моуринью: Если все будет в порядке, Руни начнет матч с «Андерлехтом» в запасе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о кадровых проблемах команды накануне ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Он отметил, что нападающий Уэйн Руни может сыграть, но не в стартовом составе.