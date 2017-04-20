«МЮ» – «Андерлехт». Начало текстовой трансляции в 22:05 (мск)
В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед»
сыграет с бельгийским «Андерлехтом».
Встреча пройден на поле стадиона «Олд Траффорд» в Манчестере
и начнется в 22:05 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, в первом матче команды сыграли вничью – 1:1.
Матч
Место и дата
20 апреля 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция
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