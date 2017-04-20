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«МЮ» – «Андерлехт». Начало текстовой трансляции в 22:05 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с бельгийским «Андерлехтом».

Встреча пройден на поле стадиона «Олд Траффорд» в Манчестере и начнется в 22:05 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в первом матче команды сыграли вничью – 1:1.

Матч

Манчестер Юнайтед - Андерлехт

Место и дата

20 апреля 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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