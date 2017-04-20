51 очко Уэстбрука не спасло «Оклахома-Сити» от поражения в матче с «Хьюстоном»
Во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА «Хьюстон»
обыграл «Оклахому» со счетом 115:111 (26:35, 36:33, 24:21, 29:22).
Самым результативным стал защитник «Тандер» Рассел Уэстбрук,
в его активе 51 очко, 10 подборов и 13 передач.
Счет в серии стал 2-0 в пользу «Рокетс». Третий матч противостояния состоится 22 апреля в Оклахома-Сити.
НБА. Плей-офф
Западная конференция
Первый раунд
Второй матч
Матч
Место и дата
20 апреля 03:00, Тойота Центр, Онлайн-трансляция
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