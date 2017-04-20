«Миннесота» на выезде обыграла «Сент-Луис»
В четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли
«Сент-Луис» на домашнем льду уступил «Миннесоте» со счетом 0:2.
В составе победителей шайбы забросили Чарли Койл и Мартин
Ганзал.
«Миннесота» одержала первую победу в серии до четырех побед,
таким образом счет в серии составляет 3:1 в пользу «Сент-Луиса». Пятый матч
противостояния состоится 22 апреля в Сент-Поле.
НХЛ
Кубок Стэнли
Западная конференция
Первый раунд
Четвертый матч
Матч
Сент-Луис - Миннесота - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Голы:
Койл 16:50 (0:1). Ханзал (Поминвилль, Проссер), 36:41 (0:2).
Место и дата
20 апреля 04:30, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически