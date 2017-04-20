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«Ювентус и «Монако» в полуфинале ЛЧ, шайба Овечкина и страшная травма гонщика Ф-4. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.

«Ювентус» сыграл вничью с «Барселоной» и по сумме двух встреч вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

В параллельной встрече «Монако» обыграл дортмундскую «Боруссию» и стал последним полуфиналистом турнира.

Таким образом,  в полуфинал вышли «Ювентус», «Монако», «Реал» и «Атлетико», жеребьевка пар 1/2 финала состоится в пятницу, 21 апреля.

Полузащитник «Борнмута» и сборной Англии Джек Уилшер выбыл до конца сезона из-за травмы.

В НХЛ «Вашингтон» обыграл «Торонто» не без помощи Александра Овечкина и Дмитрия Орлова.

«Оттава» с минимальным счетом переиграла «Бостон».

«Миннесота» в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли одержала первую победу над «Сент-Луисом».

51 очко Рассела Уэстбрука не спасло «Оклахома-Сити» от поражения в матче с «Хьюстоном» в плей-офф НБА.

В Бахрейне завершился второй день тестов Формулы-1, лучшее время у Валттери Боттаса. Даниил Квят расположился на седьмом месте, а Сергей Сироткин - на девятом.

Гонщику Формулы-4 Билли Монгеру ампутировали ноги и ввели в кому после жуткой аварии.

Видео дня: Форвард «Вашингтона» сотворил чудо-сэйв и оформил дубль за три минуты

Цитата дня: «Барселона», которая не смогла забить в обоих матчах - это нечто неслыханное», - Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса».

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