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«Анахайм» первым вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, обыграв «Калгари» в четырех матчах

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Анахайм» одержал победу над «Калгари» в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Патрик Ивз, Нэйт Томпсон и Райан Гецлаф. У «Калгари» отличился Шон Монахан.

Эта победа стала четвертой подряд для «Анахайма». Клуб первым пробился в следующую стадию плей-офф Кубка Стэнли.  

Матч

Калгари - Анахайм - 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы:

Ивз 5:38 (0:1). Томпсон (Перри, Ракелль), 6:46 (0:2). Монахан (Верстиг, Брауэр), 36:07 (1:2 - бол.). Гецлаф 59:53 (1:3 - п.в.).

Место и дата

20 апреля 05:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

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