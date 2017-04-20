«Анахайм» первым вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, обыграв «Калгари» в четырех матчах
«Анахайм» одержал победу над «Калгари» в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Матч завершился со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Патрик Ивз, Нэйт Томпсон и Райан Гецлаф. У «Калгари» отличился Шон Монахан.
Эта победа стала четвертой подряд для «Анахайма». Клуб первым пробился в следующую стадию плей-офф Кубка Стэнли.
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