Александр Шмурнов: Игра «Монако» - самый восхитительный взлет в мировом футболе последних лет

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов прокомментировал игру «Монако» в матче с «Боруссией» (3:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Игра «Монако» - самый восхитительный взлет в мировом футболе последних лет. После сборной Германии, пожалуй. Но ее-то ждали, а «Монако» - нет, - написал Шмурнов в своем твиттере.

«Монако» в ответном матче обыграл дортмундскую «Боруссию» - 3:1. В первой игре монегаски также победили со счетом 3:2.

Жеребьевка полуфиналов состоится 21 апреля. Начало в 13:00 по Москве.