Александр Шмурнов: Игра «Монако» - самый восхитительный взлет в мировом футболе последних лет
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов прокомментировал игру «Монако» в матче с «Боруссией» (3:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Игра «Монако» - самый восхитительный взлет в мировом футболе последних лет. После сборной Германии, пожалуй. Но ее-то ждали, а «Монако» - нет, - написал Шмурнов в своем твиттере.
«Монако» в ответном матче обыграл дортмундскую «Боруссию» - 3:1. В первой игре монегаски также победили со счетом 3:2.
Жеребьевка полуфиналов состоится 21 апреля. Начало в 13:00 по Москве.
Матч
Голы
Мбаппе 4 (1:0). Фалькао 16 (2:0). Ройс 48 (2:1). Жермен 82 (3:1).
Состав
Монако: Субашич, Менди, Туре, Глик, Эмерсон, Лемар, Бакайоко, Моутинью, Силва (Раджи, 90), Фалькао (Дирар, 67), Мбаппе (Жермен, 81)
Боруссия: Бюрки, Дурм (Дембеле, 26), Пишчек, Папастатопулос, Герреру (Пулишич, 71), Гинтер, Шахин (Шмельцер, 46), Кагава, Вайгль, Ройс, Обамеянг
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
19 апреля 21:45, Луи II, Текстовая трансляция