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Серна Уильямс вернется на корт в 2018 году

Источник:  France PressКомментарии

Представитель американки Серены Уильямс Келли Буш Новак сообщила, что теннисистка вернется на корт в 2018 году.

Напомним, что многократная победительница турниров Большого шлема ждет ребенка.

- Серена с нетерпением ждет возвращения на корт в 2018 году. В этом году теннисистка на корт не выйдет, - сказала Буш Новак.

В марте Серена Уильямс снялась с турниров в Майами и Индиан-Уэллсе, ссылаясь на травму колена. Ее последним матчем была победа над ее сестрой Винус в финале Australian Open 6:4, 6:4. 

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