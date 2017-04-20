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Павлюченко продлит контракт с «Уралом» до лета 2018 года

Источник:  «Известия»Комментарии

«Урал» подпишет новый контракт с нападающим Романом Павлюченко после финального матча Кубка России.

Как сообщил «Известиям» источник в екатеринбургском клубе, соглашение о продлении контракта до лета 2018 года будет оформлено в начале мая. По словам президента «Урала» Григория Иванова, принципиальная договоренность с 35-летним футболистом уже есть, а официальное оформление трудовых отношений затягивается из-за напряженного графика команды. 

- Пока мы продлеваем соглашение только на год, а потом посмотрим, как сложится жизнь, - сообщил президент «Урала». - Все-таки у Павлюченко семья живет в Москве, ребенок в школу ходит - тяжело жить на два города. 

В нынешнем сезоне Роман Павлюченко отыграл за «Урал» 18 матчей и забил три мяча. 

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