Павлюченко продлит контракт с «Уралом» до лета 2018 года

«Урал» подпишет новый контракт с нападающим Романом Павлюченко после финального матча Кубка России.

Как сообщил «Известиям» источник в екатеринбургском клубе, соглашение о продлении контракта до лета 2018 года будет оформлено в начале мая. По словам президента «Урала» Григория Иванова, принципиальная договоренность с 35-летним футболистом уже есть, а официальное оформление трудовых отношений затягивается из-за напряженного графика команды.

- Пока мы продлеваем соглашение только на год, а потом посмотрим, как сложится жизнь, - сообщил президент «Урала». - Все-таки у Павлюченко семья живет в Москве, ребенок в школу ходит - тяжело жить на два города.

В нынешнем сезоне Роман Павлюченко отыграл за «Урал» 18 матчей и забил три мяча.