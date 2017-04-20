«Спартак» подписал новый контракт с нападающим Ворониным

Нападающий Артем Воронин подписал со «Спартаком» новое соглашение, сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт рассчитан на два года и носит двусторонний характер. На счету Воронина в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 43 матча, шесть шайб и пять результативных передач.

Также клуб подписал новый контракт с 23-летним форвардом Александром Куваевым. Соглашение рассчитано на один сезон и является двусторонним.

«Спартак» занял 13-е место в Западной конференции и не вышел в плей-офф.