GM World League. Ганненко сразится с легендой Pride Беннеттом

«GM Promotion» сообщает о первом в 2017 году турнире по смешанным единоборствам, который положит начало жаркому лету — World League. Зрителей ожидают 11 бескомпромиссных боев и целое море сюрпризов.

В главном поединке вечера сойдутся Алексей Ганненко и легенда PRIDE, один из самых зрелищных бойцов в истории MMA – Чарльз «Krazy Horse» Беннетт, который вернулся в дело в октябре 2015-го и уже успел победоносно выступить на турнире RIZIN FF.

Во втором по значимости бое «GM World League II» встретятся Даниил Арепьев и Александр Гладков, а Виталий Слипенко и Арнольдас Ейза оспорят чемпионский пояс в весовой категории до 84 кг.



Также в рамках вечера, который пройдет в КРЦ «Арбат», выступит известный латвийский тяжеловес Константин Глухов, и дебютирует в профессиональных смешанных единоборствах младший брат экс-бойца UFC Никиты Крылова — Игорь Крылов.



