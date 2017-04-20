Денис Дмитриев: Победа на чемпионате мира самая важная в карьере

Бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира в спринте российский велогонщик Денис Дмитриев в интервью поделился своими эмоциями от победы.

- Денис, вам долгое время не удавалось выиграть чемпионат мира. Сейчас, когда выиграли золото, груз с души упал?

- Да, пожалуй, эта победа стала самой важной в карьере, потому что на Олимпиаде я выиграл лишь бронзу, хотя мог бороться за золото. Плюс ко всему, в велосипедном спорте высшая награда чемпионата мира очень ценится и самым главным здесь является «радужная» майка, в которой спортсмен-победитель выступает весь следующий год на тех дистанция, которые выиграл. Это очень почетно в велосипедном мире.

Напомним, что Денис Дмитриев завоевал золотую медаль в спринте на недавно завершившемся чемпионате мира по велотреку в Гонконге.



