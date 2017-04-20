Агент: Кулемин выразил желание сыграть за сборную на чемпионате мира
Агент хоккеиста «Айлендерс» Никиты Кулемина Гари Гринстин рассказал, что нападающий готов сыграть за сборную России на чемпионате мира.
- Николай выразил желание сыграть за сборную на чемпионате мира. Если будет необходимо, то он готов. Он прошел медкомиссию, клуб его отпустит, - сказал Гринстин ТАСС.
В минувшем сезоне 30-летний Кулемин провел за «Айлендерс» 72 матча, в которых набрал 23 очка (12 шайбы + 11 передач).
Напомним, что чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.
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