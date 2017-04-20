Агент: Кулемин выразил желание сыграть за сборную на чемпионате мира

Агент хоккеиста «Айлендерс» Никиты Кулемина Гари Гринстин рассказал, что нападающий готов сыграть за сборную России на чемпионате мира.

- Николай выразил желание сыграть за сборную на чемпионате мира. Если будет необходимо, то он готов. Он прошел медкомиссию, клуб его отпустит, - сказал Гринстин ТАСС.



В минувшем сезоне 30-летний Кулемин провел за «Айлендерс» 72 матча, в которых набрал 23 очка (12 шайбы + 11 передач).

Напомним, что чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.