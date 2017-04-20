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Дарья Шмелева: Китайцы – молодцы, они любят велоспорт

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Серебряный призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по велотреку Дарья Шмелева в интервью поделилась впечатлениями от недавно завершившегося в Гонконге чемпионата мира.

- В Гонконге на чемпионате мира было много зрителей на трибунах?

В этом плане нужно отдать должное китайской публике. Они очень любят велоспорт, поэтому все трибуны были заполнены. Конечно, в основе своей они болели за своих, но если призовые места занимали спортсмены из других стран, то встречали их также тепло – кричали, поздравляли, хлопали.

- Может быть это связано с тем, что очень многие в стране передвигаются на велосипедах?

Китайцы в этом плане вообще молодцы. Когда мы были на сборах в Гуаньчжоу, каждый день наблюдали, как местное население делает зарядку. У них традиция – все вместе должны встать, потянуться, сделать физические упражнения. А велосипеды там широко используются, как средство передвижения. Местные жители могут взять их везде – они валяются чуть ли не посреди улицы. При этом все велосипеды одинаковые – желтого цвета, у каждого есть номер и штрих-код, который можно считать с помощью мобильного телефона и потом оплатить поездку. То есть население использует их как такси.

Напомним, что на завершившемся недавно в Гонконге чемпионате мира по велотреку Шмелева выиграла две золотые медали – в командном спринте и гите на 500 м.

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