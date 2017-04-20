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Денис Дмитриев: Один раз хотелось дать допинг-офицеру по морде

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира в спринте российский велогонщик Денис Дмитриев в интервью рассказал о том, как допинговые скандалы отразились на его отношениях с коллегами.

- Как к вам относятся ваши коллеги в связи с допинговыми скандалами?

Велосипедисты достаточно интеллигентный народ, поэтому, когда вся шумиха началась, нас наоборот поддерживали. Конечно, был страх перед Рио, что мы приедем в Олимпийскую деревню, и будут косые взгляды. Но ближе к Играм, мне начали писать иностранные спортсмены, с которыми я соревнуюсь, спрашивали – как дела, едем мы ли мы на игры. И все искренне радовались, когда узнавали, что у нас все в порядке, и мы будем стартовать.

- Допинг-офицеры стали более пристально за вами следить?

Да, я это почувствовал на себе. В прошлом году было несколько неприятных случаев, когда человек очень нагло себя вел, как будто я преступник, а он ведет меня на прогулку чуть ли не пинками. Учитывая, что мы – спринтеры, народ достаточно вспыльчивый, мне просто хотелось ему двинуть по морде.

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