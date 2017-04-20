Александр Емельяненко: Очень соскучился по выступлениям на ринге

Знаменитый российский тяжеловес Александр Емельяненко продолжает подготовку к дебюту в чеченской промоутерской организации «Ахмат».

Сейчас Александр проводит по две тренировки в день, занимаясь практически без выходных.

— Меня тренирует Олег Меньшиков — тренер олимпийской сборной по боксу, — рассказал Емельяненко-младший. — Он помогает мне набрать былые кондиции. Я рад, что у меня есть возможность полноценно тренироваться, заниматься в хороших условиях. Признаюсь честно, очень соскучился по выступлениям на ринге. Думаю, что смогу выйти в клетку в ближайшее время и показать все, на что я способен. Чувствую в себе силы провести хороший бой и доказать зрителям, что я еще не сказал последнего слова.

По признанию менеджера российского тяжеловеса Полины Емельяненко, тяжеловес готов выйти на ринг, как только он наберет форму и лига найдет ему достойного соперника.

— Александр упорно идет к своей цели и проводит все свое время в спортивном зале, — рассказала «Известиям» представитель спортсмена. — Важно, что он грамотно оценивает свои шансы на победу и работает на тренировках, не покладая рук. Он набирает форму, это очень трудоемкий процесс, и будет готов выступить в лиге «Ахмат», как только ему подберут оппонента и завершится тренировочный процесс.