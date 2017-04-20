Денис Дмитриев: К сборной Великобритании у всех много вопросов

Бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира в спринте российский велогонщик Денис Дмитриев в интервью рассказал о механическом допинге в велоспорте.

- Существуют ли какие-то технические хитрости, чтобы сделать велосипед быстрее?

- В последние 3-4 года набирает популярность механический допинг – некоторые спортсмены пытаются устанавливать на велосипеды электромоторы или другие устройства, которые помогают набирать и поддерживать скорость. Поэтому у нас всегда возникает куча вопросов, когда велосипедисты сборной Великобритании, которые ничего не показывают в ходе сезона, резко выстреливают и забирают все медали на Олимпиадах. Они, конечно, потом рассказывают в прессе о том, что нашли новые методики восстановления, для отвода глаз.

- Куда же смотрит технический контроль?

- Технический контроль существует, и я думал, что в Рио точно появится какой-нибудь сканнер, который будет просвечивать велосипеды, как в аэропортах. Но в итоге был инспектор с планшетом, которым он водил по велосипеду, а на экране высвечивались какие-то непонятные показатели. Но все понимали, что при необходимости, это устройство всегда можно было выключить. Президентом Международного союза велосипедистов является англичанин Брайан Куксон. Техническую комиссию кто возглавляет. Правильно – англичанин. Вот и делайте выводы.



