Нобель Арустамян: Большая удача поработать со Слуцким на таком матче

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился впечатлениями от работы с тренером Леонидом Слуцким на матче Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус» (0:0).

«Спасибо всем за теплые слова. За не теплые тоже спасибо, я ценю каждое мнение.)) И отдельное спасибо Леониду Слуцкому. Большая удача для меня поработать с ним на таком матче», - написал Арустамян в Instagram.

Слуцкий работал комментатором-экспертом в паре с Арустамяном на ответом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус». Напомним, что матч завершился вничью (0:0), а по сумме двух матчей в следующую стадию прошел туринский клуб (3:0).