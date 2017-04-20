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Нобель Арустамян: Большая удача поработать со Слуцким на таком матче

Источник:  InstagramКомментарии

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился впечатлениями от работы с тренером Леонидом Слуцким на матче Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус» (0:0).

«Спасибо всем за теплые слова. За не теплые тоже спасибо, я ценю каждое мнение.)) И отдельное спасибо Леониду Слуцкому. Большая удача для меня поработать с ним на таком матче», - написал Арустамян в Instagram.  

Слуцкий работал комментатором-экспертом в паре с Арустамяном на ответом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус». Напомним, что матч завершился вничью (0:0), а по сумме двух матчей в следующую стадию прошел туринский клуб (3:0). 

Матч

Барселона - Ювентус - 0:0

Состав

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 58), Бускетс, Роберто (Маскерано, 78), Иньеста, Неймар, Месси, Суарес Л.

Ювентус: Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Алвес, Алекс, Куадрадо (Лемина, 84), Хедира, Пьянич, Дибала (Бардзальи, 75), Манджукич, Игуаин (Асамоа, 88)

Предупреждения:

Иньеста, 41; Неймар, 44 - Кьеллини, 57; Хедира, 64

Судья:

Бьорн Кёйперс (Голландия)

Место и дата

19 апреля 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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