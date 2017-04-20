Нобель Арустамян: Большая удача поработать со Слуцким на таком матче
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился впечатлениями от работы с тренером Леонидом Слуцким на матче Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус» (0:0).
«Спасибо всем за теплые слова. За не теплые тоже спасибо, я ценю каждое мнение.)) И отдельное спасибо Леониду Слуцкому. Большая удача для меня поработать с ним на таком матче», - написал Арустамян в Instagram.
Слуцкий работал комментатором-экспертом в паре с Арустамяном на ответом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус». Напомним, что матч завершился вничью (0:0), а по сумме двух матчей в следующую стадию прошел туринский клуб (3:0).
Матч
Состав
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 58), Бускетс, Роберто (Маскерано, 78), Иньеста, Неймар, Месси, Суарес Л.
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Алвес, Алекс, Куадрадо (Лемина, 84), Хедира, Пьянич, Дибала (Бардзальи, 75), Манджукич, Игуаин (Асамоа, 88)
Предупреждения:
Иньеста, 41; Неймар, 44 - Кьеллини, 57; Хедира, 64
Судья:
Бьорн Кёйперс (Голландия)
Место и дата
19 апреля 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция