Даниэл Алвес: В матче с «Барселоной» пришлось оставить все свои чувства в стороне

Защитник «Ювентуса» Даниэл Алвес подвел итоги ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:0) на «Камп Ноу».

«Мне было непросто, – сказал бразилец, выступавший за каталонцев в 2008-2016 годах. – Но я рад за клуб и своих партнеров.

Эта ночь доставила мне горькую радость. Вернувшись сюда, я вспомнил много хороших моментов, которые я пережил на этом стадионе. И очень странное чувство, когда ты видишь, как расстроены твои друзья. Это болезненно, но это часть профессии.

После игры я сказал Неймару, что таков футбол. Я уже говорил ему, что не хотел встречаться с «Барселоной» из-за всего того, что мы прошли вместе. Но в этой ситуации пришлось оставить все свои чувства в стороне.

Каждый защищал цвета своего клуба. И Неймару не стоит расстраиваться. Это всего лишь поражение, и нужно двигаться дальше».

Напомним, по сумме двух матчей «Ювентус», победивший в Турине со счетом 3:0, вышел в полуфинал.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча