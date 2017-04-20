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Даниэл Алвес: В матче с «Барселоной» пришлось оставить все свои чувства в стороне

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Защитник «Ювентуса» Даниэл Алвес подвел итоги ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:0) на «Камп Ноу».

«Мне было непросто, – сказал бразилец, выступавший за каталонцев в 2008-2016 годах. – Но я рад за клуб и своих партнеров.

Эта ночь доставила мне горькую радость. Вернувшись сюда, я вспомнил много хороших моментов, которые я пережил на этом стадионе. И очень странное чувство, когда ты видишь, как расстроены твои друзья. Это болезненно, но это часть профессии.

После игры я сказал Неймару, что таков футбол. Я уже говорил ему, что не хотел встречаться с «Барселоной» из-за всего того, что мы прошли вместе. Но в этой ситуации пришлось оставить все свои чувства в стороне.

Каждый защищал цвета своего клуба. И Неймару не стоит расстраиваться. Это всего лишь поражение, и нужно двигаться дальше».

Напомним, по сумме двух матчей «Ювентус», победивший в Турине со счетом 3:0, вышел в полуфинал.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Барселона - Ювентус - 0:0

Состав

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 58), Бускетс, Роберто (Маскерано, 78), Иньеста, Неймар, Месси, Суарес Л.

Ювентус: Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Алвес, Алекс, Куадрадо (Лемина, 84), Хедира, Пьянич, Дибала (Бардзальи, 75), Манджукич, Игуаин (Асамоа, 88)

Предупреждения:

Иньеста, 41; Неймар, 44 - Кьеллини, 57; Хедира, 64

Судья:

Бьорн Кёйперс (Голландия)

Место и дата

19 апреля 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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