Даниэл Алвес: В матче с «Барселоной» пришлось оставить все свои чувства в стороне
Защитник «Ювентуса»
Даниэл Алвес подвел итоги ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной»
(0:0) на «Камп Ноу».
«Мне было непросто, – сказал бразилец, выступавший за каталонцев в 2008-2016 годах. – Но я рад за клуб и своих партнеров.
Эта ночь доставила мне горькую радость. Вернувшись сюда, я вспомнил много хороших моментов, которые я пережил на этом стадионе. И очень странное чувство, когда ты видишь, как расстроены твои друзья. Это болезненно, но это часть профессии.
После игры я сказал Неймару, что таков футбол. Я уже говорил ему, что не хотел встречаться с «Барселоной» из-за всего того, что мы прошли вместе. Но в этой ситуации пришлось оставить все свои чувства в стороне.
Каждый защищал цвета своего клуба. И Неймару не стоит расстраиваться. Это всего лишь поражение, и нужно двигаться дальше».
Напомним, по сумме двух матчей «Ювентус», победивший в Турине со счетом 3:0, вышел в полуфинал.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Состав
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 58), Бускетс, Роберто (Маскерано, 78), Иньеста, Неймар, Месси, Суарес Л.
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Алвес, Алекс, Куадрадо (Лемина, 84), Хедира, Пьянич, Дибала (Бардзальи, 75), Манджукич, Игуаин (Асамоа, 88)
Предупреждения:
Иньеста, 41; Неймар, 44 - Кьеллини, 57; Хедира, 64
Судья:
Бьорн Кёйперс (Голландия)
Место и дата
19 апреля 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция