Леонид Слуцкий: Теперь я совсем иначе оцениваю комментаторскую работу
Бывший главный тренер
ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своих впечатлениях после
работы комментатором ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус»
(0:0) на телеканале «Матч ТВ».
«Это стоило мне очень больших сил. И теперь я совсем иначе оцениваю комментаторскую работу и деятельность журналистов в целом», – сказал Слуцкий на видео, опубликованном в твиттере журналиста «Матч ТВ» Тимура Журавеля.
полная реплика о том, как Слуцкому дался комментаторский дебют, - в пятничной Афише. 19:35 на @MatchTV. ну и обсудим, как он справился.) pic.twitter.com/svha65KFVu— ZhuraWell (@TimZhur) 20 апреля 2017 г.
Напомним, Слуцкий комментировал матч в паре с Нобелем Арустамяном.
По сумме двух матчей «Ювентус», победивший в Турине со счетом 3:0, вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Состав
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 58), Бускетс, Роберто (Маскерано, 78), Иньеста, Неймар, Месси, Суарес Л.
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Алвес, Алекс, Куадрадо (Лемина, 84), Хедира, Пьянич, Дибала (Бардзальи, 75), Манджукич, Игуаин (Асамоа, 88)
Предупреждения:
Иньеста, 41; Неймар, 44 - Кьеллини, 57; Хедира, 64
Судья:
Бьорн Кёйперс (Голландия)
Место и дата
19 апреля 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция