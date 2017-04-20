Арбитр ФИФА: Кашшаи ошибся в том, что показал вторую желтую карточку Видалю. За офсайды он не несет ответственности

Арбитр ФИФА Михаил Семенов высказал свое мнение о скандальном судействе в матче «Реала» с «Баварией» (4:2).

– Я считаю, что арбитр ошибся в том, что показал вторую желтую карточку Артуро Видалю. За офсайды он не несет ответственности. Да, он принял эти решения, но ошибки допустил помощник на линии.

Ошибки арбитров – это часть футбола. Вопрос только, какая эта ошибка: предвзятая или случайная. За взятие ворот должны отвечать, помощники, которые стоят за воротами, а не главный арбитр, – цитирует Семенова «Лента.Ру».

Напомним, эту игру обслуживала бригада арбитров из Венгрии во главе с Виктором Кашшаи, чья работа вызвала бурное негодование со стороны экспертов, поскольку многие считают, что рефери незаслуженно удалил полузащитника «Баварии» Артуро Видаля и ошибочно засчитал два гола Криштиану Роналду, которые были забиты из офсайда.