Арбитр ФИФА: Чтобы ввести видеоповторы, нужно изменить правила футбола

Арбитр ФИФА Михаил Семенов высказал свое мнение о введении видеоповторов в матчах.

– Чтобы ввести видеоповторы, нужно изменить правила футбола. Только после этого можно будет вплотную заняться этим вопросом. Остановка игры – не проблема. Проблема – как начинать игру. Например, возникла необходимость приостановить матч для видеоповтора. В какой момент нужно брать паузу, как мяч должен далее вводиться в игру? Возьмем матч «Спартак» – «Зенит». Была сложность в определении игры рукой в моменте с Дмитрием Комбаровым. Когда матч останавливать: сразу или когда мяч выйдет из игры? Если сразу, и мы видим – руки не было, как в этом случае мяч вводить? Спорно? И со спорного Дзюба забивает гол. Что потом с этим судей сделают? Если же игра продолжится, а по итогам видеоповтора назначат пенальти, куда девать время, потребовавшееся для принятия решения? Это все говорит о том, что нужно правила игры менять, а потом уже толковать о видеоповторах, – цитирует Семенрова «Лента.Ру».