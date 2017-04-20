Уэстбрук установил рекорд, набрав 51 очко с трипл-даблом

Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук установил рекорд плей-офф НБА по количеству очков, набранных игроком, который сделал трипл-дабл, сообщает «RT на русском».

Во втором матче серии первого раунда плей-офф с «Хьюстоном» (111:115) 28-летний американец записал на свой счет 51 очко, а также сделал 10 подборов и 13 передач.

Предыдущий рекорд по очкам для игроков с трипл-даблом принадлежал Оскару Робертсону и Чарльзу Баркли, которые набрали 43 очка.

Напомним, «Тандер» проиграли два гостевых матча серии и теперь сыграют 22 апреля на своей площадке в Chesapeake Energy Arena.

В нынешнем сезоне Уэстрбрук провел 81 матч регулярного чемпионата, в среднем за игру набирал 31,6 очка, делал 10,7 подбора и 10,4 передачи. Он установил новый рекорд по количеству трипл-даблов за сезон (42).