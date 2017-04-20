Уэстбрук установил рекорд, набрав 51 очко с трипл-даблом
Разыгрывающий «Оклахома-Сити»
Расселл Уэстбрук установил рекорд плей-офф НБА по количеству очков, набранных
игроком, который сделал трипл-дабл, сообщает «RT на русском».
Во втором матче серии первого раунда плей-офф с «Хьюстоном» (111:115) 28-летний американец записал на свой счет 51 очко, а также сделал 10 подборов и 13 передач.
Предыдущий рекорд по очкам для игроков с трипл-даблом принадлежал Оскару Робертсону и Чарльзу Баркли, которые набрали 43 очка.
Напомним, «Тандер» проиграли два гостевых матча серии и
теперь сыграют 22 апреля на своей площадке в Chesapeake Energy Arena.
В нынешнем сезоне Уэстрбрук провел 81 матч регулярного чемпионата, в среднем за игру набирал 31,6 очка, делал 10,7 подбора и 10,4 передачи. Он установил новый рекорд по количеству трипл-даблов за сезон (42).
Матч
Место и дата
20 апреля 03:00, Тойота Центр, Онлайн-трансляция