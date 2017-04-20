Андрес Иньеста: Титул чемпионов Испании зависит от победы на «Сантьяго Бернабеу»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста после вылета команды из Лиги чемпионов заявил, что теперь каталонцы сосредоточатся на внутреннем чемпионате и ближайшем матче с «Реалом».

«Мы были не так эффективны перед воротами, и это стоило нам победы. Мы расстроены вылетом из Лиги чемпионов, но титул в чемпионате зависит от победы на «Сантьяго Бернабеу», и мы намерены это сделать», – приводит Goal.com слова Иньесты.

Напомним, «Барселона» сыграла вничью с «Ювентусом» (0:0) в ответном матче ¼ финала на «Камп Ноу». По сумме двух игр в ½ финала вышли чемпионы Италии, победившие на своем поле (3:0).

В чемпионате Испании «Барселона» отстает от «Реала» на три очка, проведя на один матч больше.

Матч «Реал» – «Барселона» пройдет 23 апреля в Мадриде. Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Ювентус»