Андрес Иньеста: Титул чемпионов Испании зависит от победы на «Сантьяго Бернабеу»
Полузащитник «Барселоны»
Андрес Иньеста после вылета команды из Лиги чемпионов заявил, что теперь
каталонцы сосредоточатся на внутреннем чемпионате и ближайшем матче с «Реалом».
«Мы были не так эффективны перед воротами, и это стоило нам победы. Мы расстроены вылетом из Лиги чемпионов, но титул в чемпионате зависит от победы на «Сантьяго Бернабеу», и мы намерены это сделать», – приводит Goal.com слова Иньесты.
Напомним, «Барселона» сыграла вничью с «Ювентусом» (0:0) в ответном матче ¼ финала на «Камп Ноу». По сумме двух игр в ½ финала вышли чемпионы Италии, победившие на своем поле (3:0).
В чемпионате Испании «Барселона» отстает от «Реала» на три очка, проведя на один матч больше.
Матч «Реал» – «Барселона» пройдет 23 апреля в Мадриде. Начало – 21:45 (мск).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Ювентус»
Матч
Состав
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 58), Бускетс, Роберто (Маскерано, 78), Иньеста, Неймар, Месси, Суарес Л.
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Алвес, Алекс, Куадрадо (Лемина, 84), Хедира, Пьянич, Дибала (Бардзальи, 75), Манджукич, Игуаин (Асамоа, 88)
Предупреждения:
Иньеста, 41; Неймар, 44 - Кьеллини, 57; Хедира, 64
Судья:
Бьорн Кёйперс (Голландия)
Место и дата
19 апреля 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция