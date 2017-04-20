Боброва и Соловьев – третьи в коротком танце на командном чемпионате мира в Японии

Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев показали третий результат в коротком танце на командном чемпионате мира в Токио.

Пара получила 68,94 балла. Россияне уступили американцам Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу (79,05 балла) и канадцам Кейтлин Уивер и Эндрю Поже (76,73).

Боброва и Соловьев принесли в копилку сборной России 10 очков. У сборной США – 12, у Канады – 11. Произвольная программа у танцоров состоится в пятницу.

Токио (Япония)

Командный чемпионат мира

Танцы

После короткого танца

1. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) – 79,05

2. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 76,73

3. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия) – 68,94

Командный зачет

1. США – 12

2. Канада – 11

3. Россия – 10