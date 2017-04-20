Боброва и Соловьев – третьи в коротком танце на командном чемпионате мира в Японии
Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев показали третий результат в коротком танце на командном чемпионате мира в Токио.
Пара получила 68,94 балла. Россияне уступили американцам Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу (79,05 балла) и канадцам Кейтлин Уивер и Эндрю Поже (76,73).
Боброва и Соловьев принесли в копилку сборной России 10 очков. У сборной США – 12, у Канады – 11. Произвольная программа у танцоров состоится в пятницу.
Токио (Япония)
Командный чемпионат мира
Танцы
После короткого танца
1. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) – 79,05
2. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 76,73
3. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия) – 68,94
Командный зачет
1. США – 12
2. Канада – 11
3. Россия – 10
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