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«Спартак» объявил об отставке Ярушкина

Источник:  ТАССКомментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин завершил работу в основной команде.

Также не останутся в тренерском штабе красно-белых его ассистенты – Виктор Игнатьев и Даниил Марков. При этом тренер по вратарям Стефан Перссон продолжит работу с командой.

«Хоккейный клуб «Спартак» благодарит специалистов за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении на официальном сайте «Спартака».

Напомним, Ярушкин возглавил «Спартак» в роли исполняющего обязанности главного тренера 10 октября после отставки Германа Титова.

Под его руководством «Спартак» занял 13-е место в регулярном чемпионате и не попал в плей-офф.

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