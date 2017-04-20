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Трямкин перешел из «Ванкувера» в «Автомобилист»

Источник:  ХК «Автомобилист»Комментарии

«Автомобилист» достиг договоренности о подписании контракта с российским защитником «Ванкувера» Никитой Трямкиным, сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

Трямкин является воспитанником «Автомобилиста».  Всего в КХЛ хоккеист провел 211 матчей, в которых набрал 31 очко (9+22).

После успешного выступления за екатеринбургский клуб Трямкина в свои ряды пригласил клуб НХЛ «Ванкувер». Никита подписал контракт с канадским клубом на 2 года. Всего в НХЛ екатеринбуржец провел 79 матчей, в которых набрал 11 очков (3+8).

В послужном списке Никиты есть и выступление за молодежную сборную. В 2014 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира в Швеции.

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