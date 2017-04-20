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Дисквалификация Кривошапки лишит Россию первого места в медальном зачете ЧМ-2013

Источник:  ТАССКомментарии

Сборная России лишится первого места в общекомандном медальном зачете на домашнем чемпионате мира 2013 года в Москве в связи с дисквалификацией бегуньи Антонины Кривошапки.

Накануне стало известно о том, что Кривошапка признала факт нарушения антидопинговых правил и была дисквалифицирована на два года за положительный результат допинг-теста на дегидрохлорметилтестостерон.

Аннулированию подлежат результаты Кривошапки с 11 августа 2012 года по 10 августа 2014 года.

Таким образом, Кривошапка лишится двух медалей чемпионата мира – бронзу на 400 метров и золото в эстафете 4x400 метров. После этого Россия пропустит США на первое место в общекомандном зачете.

«Пока, как я понимаю, еще не было официального объявления о лишении сборной России медалей после дисквалификации Кривошапки, но это случится обязательно. Никаких исключений быть не может», – приводит ТАСС слова члена совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Михаила Бутова.

Напомним, ранее Кривошапка была лишена серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в эстафете 4x400 метров.

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