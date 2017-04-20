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Хави Грасия: С «Крыльями Советов» постараемся прервать свою неудачную серию

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

Сейчас у нас неудачная серия, но если посмотреть на несколько предыдущих матчей, то команда работала и заслужила более положительный результат. В последнее время у «Крыльев» положительные результаты и это хорошая команда. Но мы сейчас к любому матчу должны относиться как к возможности прервать неудачную серию.

– В каком состоянии Канунников, Самбрано и Рочина?
– Не буду загадывать. Давайте посмотрим, как будет развиваться динамика их восстановления. Есть большая вероятность, что они не сыграют в Самаре, – цитирует Грасию «Бизнес Online»

Матч состоится 23 апреля в 14:30 мск. После 23 туров «Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ, «Крылья» идут на 13-й строчке.  

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