Хави Грасия: С «Крыльями Советов» постараемся прервать свою неудачную серию

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

Сейчас у нас неудачная серия, но если посмотреть на несколько предыдущих матчей, то команда работала и заслужила более положительный результат. В последнее время у «Крыльев» положительные результаты и это хорошая команда. Но мы сейчас к любому матчу должны относиться как к возможности прервать неудачную серию.

– В каком состоянии Канунников, Самбрано и Рочина?

– Не буду загадывать. Давайте посмотрим, как будет развиваться динамика их восстановления. Есть большая вероятность, что они не сыграют в Самаре, – цитирует Грасию «Бизнес Online».

Матч состоится 23 апреля в 14:30 мск. После 23 туров «Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ, «Крылья» идут на 13-й строчке.