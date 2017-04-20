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«Урал» реализовал все билеты на чартер в Сочи на финал Кубка России

Источник:  Znak.comКомментарии

«Урал» продал все места на чартер в Сочи на финал Кубка России, сообщает Znak.com.

Клуб объявил о начале приема заявок на чартер по маршруту Екатеринбург – Сочи – Екатеринбург, который отвезет 155 болельщиков на финал Кубка России с «Локомотивом». В первый же день «Урал» получил 111 заявок, а за два дня их число возросло до 214.

«К сожалению, наш клуб не имеет финансовой возможности составить второй и третий борт, потому как для того, чтобы цена на одного пассажира составляла 12 тысяч рублей, клубу вновь придется покрыть почти половину его стоимости», – заявили в «Урале».

Напомним, матч «Урал» – «Локомотив» пройдет 2 мая на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи. Начало матча – 18:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Урал - Локомотив

Место и дата

02 мая 18:45, Фишт, Онлайн-трансляция

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