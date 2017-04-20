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Аарон Джексон: Во второй игре с «Басконией» надо быть особенно внимательнее с Ларкиным

Источник:  «Известия»Комментарии

Разыгрывающий ЦСКА Аарон Джексон подвел итоги первого матча ¼ финала плей-офф Евролиги с «Басконией» (98:90) в Москве.

«В последней четверти мы потеряли концентрацию и предоставили Шейну Ларкину возможность сделать много открытых бросков. Во второй игре необходимо избежать таких моментов и действовать еще более собранно, быть еще внимательнее. Особенно с Ларкиным.

Если он поймает свою игру, его очень сложно остановить. Мы обязательно пересмотрим первый матч и сделаем правильные выводы. В Виторию мы хотим отправиться с заделом в две победы», – приводят «Известия» слова Джексона.

Напомним, ЦСКА повел в серии до трех побед со счетом 1-0. Второй матч серии пройдет 20 апреля также в Москве.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

ЦСКА - Баскония

Место и дата

20 апреля 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция

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