Александр Бубнов: У меня есть выходы на бразильский рынок, я помогу «Анжи»

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, что в скором времени может занять должность в махачкалинском «Анжи».

– Я действительно был на матче «Анжи» – «Оренбург» по приглашению президента махачкалинского клуба Османа Кадиева. Его интересовали вопросы развития и селекции клуба, о которых мы разговаривали. Также я ему дал расшифровку матча «Спартак» – «Анжи», с которой он ознакомился. Но мы договорились на том, что если им нужна будет моя помощь, то я готов помочь, а вот в каком качестве, это будет решать совет директоров. Именно сейчас я жду окончательного решения, после которого начну заниматься тем, что мне поручат.



Могу сказать, что у меня действительно есть серьезный выход на бразильский рынок, причём этот рынок адекватный, без каких-то откатов и заоблачных цен на игроков. Плюс у меня на российском рынке есть свои каналы, по которым можно отслеживать игроков. Поэтому в этом плане можем быстро оказать помощь клубу.

Честно говоря, я никаких условий по заработной плате не ставил. Скорее всего, я буду работать на внештатной основе. Я хочу оказать помощь развитию футбола в Дагестане, – цитирует Бубнова «Спорт FM».

После 23 туров «Анжи» занимает 12-е место в турнирной таблице РФПЛ.