Вратарь Якуб Коварж не стал продлевать контракт с «Северсталью», сообщил директор клуба Алексей Кознев.

– Да, Коварж принял такое решение - покинуть клуб, – приводит сайт КХЛ слова директора клуба Алексея Кознева. – Якуб провел сезон на высоком уровне. Клуб сделал ему предложение продолжить карьеру в «Северстали», но Коварж сделал свой выбор.

Работа идет активно и в достаточной мере успешно. Фамилий (новичков) пока называть не могу, у игроков действующие контракты. Но переговоры ведутся и договоренности есть, в том числе с зарубежными игроками. В мае будут озвучены сразу несколько фамилий новобранцев «Северстали». Официально мы информацию не давали. Договоренность (с Гудачеком) есть.

Коварж в сезоне-2016/17 провел за «Северсталь» 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых помог своей команде одержать 20 побед, пропуская в среднем по 2,45 шайбы и отражая 91,5% бросков.