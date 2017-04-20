«Ростов-Арена» может в ноябре принять матч Россия – Босния и Герцеговина

«Ростов-Арена», которая возводится к чемпионату мира 2018 года, может принять официальный матч уже в нынешнем году.

Изначально планировалось, что стадион будет сдан в эксплуатацию в декабре. Однако сейчас велика вероятность, что «Ростов-Арена» будет готова уже в октябре и сможет в ноябре принять товарищеский матч Россия – Босния и Герцеговина.

«Мы довольны темпами строительства этого стадиона, – приводят «Известия» слова вице-премьера правительства России и президента РФС Виталия Мутко. – Все сообщения о забастовке рабочих – в прошлом. Выплаты им производятся в полном объеме».

Напомним, на прошлой неделе сообщалось о том, что рабочие «Ростов-Арены» устроили забастовку в связи с пятимесячной задержкой заработной платы.