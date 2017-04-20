Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия (U-18)- : -Словакия (U-18)
Футбол  Шальке 04- : -Аякс
Футбол  Бешикташ- : -Лион
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Футбол  Генк- : -Сельта
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Андерлехт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ростов-Арена» может в ноябре принять матч Россия – Босния и Герцеговина

Источник:  «Известия»Комментарии

«Ростов-Арена», которая возводится к чемпионату мира 2018 года, может принять официальный матч уже в нынешнем году.

Изначально планировалось, что стадион будет сдан в эксплуатацию в декабре. Однако сейчас велика вероятность, что «Ростов-Арена» будет готова уже в октябре и сможет в ноябре принять товарищеский матч Россия – Босния и Герцеговина.

«Мы довольны темпами строительства этого стадиона, – приводят «Известия» слова вице-премьера правительства России и президента РФС Виталия Мутко. – Все сообщения о забастовке рабочих – в прошлом. Выплаты им производятся в полном объеме».

Напомним, на прошлой неделе сообщалось о том, что рабочие «Ростов-Арены» устроили забастовку в связи с пятимесячной задержкой заработной платы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: Медведева - умница, и мы это знаемВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал выступление фигуристки Евгении Медведевой на командном чемпионате мира в Токио.Алексей Сорокин: Можем пригласить Блюменталя на Кубок конфедерацийГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин отреагировал на призыв американского сенатора Ричарда Блюменталя отобрать у России право проведения чемпионата мира и Кубка конфедераций.Герман Зонин: ЧМ-2018 не провалится, все крупные события в России были прекрасно организованыЗаслуженный тренер СССР Герман Зонин высказался о поиске спонсоров для чемпионата мира 2018 года в России.Александр Бубнов: У меня есть выходы на бразильский рынок, я помогу «Анжи»Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, что в скором времени может занять должность в махачкалинском «Анжи».«Амкар» чемпион, «Томь» тоже ничего: чьи турнирные очки стоят дешевле?«Амкар» чемпион, «Томь» тоже ничего: чьи турнирные очки стоят дешевле?«Советский спорт» сопоставил бюджеты клубов премьер-лиги с их результатами в нынешнем сезоне.Джано Ананидзе: При Каррере я перестал бояться потерять мячДжано Ананидзе: При Каррере я перестал бояться потерять мячПолузащитник «Спартака» рассказал «Советскому спорту» о собственных нервах, признаках единства команды и суевериях перед…Хави Грасия: С «Крыльями Советов» постараемся прервать свою неудачную сериюГлавный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».Тренеры у микрофона. Микулик – о комментаторе СлуцкомТренеры у микрофона. Микулик – о комментаторе СлуцкомОбозреватель «Советского спорта» обратил внимание на дебют Леонида Слуцкого в качестве комментатора футбольного матча.Арбитр ФИФА: Чтобы ввести видеоповторы, нужно изменить правила футболаАрбитр ФИФА Михаил Семенов высказал свое мнение о введении видеоповторов в матчах.Павлюченко продлит контракт с «Уралом» до лета 2018 года«Урал» подпишет новый контракт с нападающим Романом Павлюченко после финального матча Кубка России.Промес – в Англии, Смолов – в Турции, Зобнин – в Германии. Пока вы спали (видео)Промес – в Англии, Смолов – в Турции, Зобнин – в Германии. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Завтра «Зенит» проведет первую тренировку на новом стадионеПервая тренировка «Зенита» на стадионе на Крестовском острове состоится завтра. «Зенит» будет готовится к матчу 24-го тура чемпионата России против «Урала».Пенсию дают? Нет, билеты! Как в Москве открыли билетный центр ФИФАПенсию дают? Нет, билеты! Как в Москве открыли билетный центр ФИФАВ преддверии Кубка конфедераций в Москве открылся главный билетный центр ФИФА.Василий Уткин: На «Краснодар» интересно будет смотреть в начале следующего сезонаКомментатор Василий Уткин поделился мнением о том, что сейчас происходит в «Краснодаре».В Голландии выйдет фильм о неизлечимо больном экс-полузащитнике «Зенита» Риксене24 апреля на голландском телеканале RT7 состоится премьера документального фильма, посвященного бывшему полузащитнику «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксену.Агент: В «Зените» доверяют Луческу, чемпионская гонка не законченаАркадий Запорожану, представляющий интересы главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, сообщил, что позиции румынского специалиста в питерском клубе по-прежнему крепки.Защитник «Спартака» Маурисио может перейти в «Зенит» или «Ростов»Как сообщает итальянское издание Tuttomercatoweb, защитник «Спартака» Маурисио может стать игроком «Зенита» или «Ростова».«Урал» начал сотрудничать с компанией-спонсором «Автомобилиста»«Урал» объявил о начале сотрудничества с «Сима-ленд», одной из крупнейших оптово-розничных компаний России, сообщает Znak.com.Василий Уткин: Не замечаю мысли в игре «Спартака». Лидерство команды характеризует текущий чемпионатКомментатор Василий Уткин не в восторге от качества игры московского «Спартака».Илья Геркус: Лоськов скоро сыграет за «Локомотив»Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что Дмитрий Лоськов, который был внесен в заявку основной команды, в этом сезоне проведет свой 400-й матч за клуб.
Футбол
Александр Бубнов: У меня есть выходы на бразильский рынок, я помогу «Анжи»
Легкая атлетика
Дисквалификация Кривошапки лишит Россию первого места в медальном зачете ЧМ-2013
Хоккей
Трямкин перешел из «Ванкувера» в «Автомобилист»
Хоккей
«Спартак» объявил об отставке Ярушкина
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговинакалендарьстатистика
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
«Ростов-Арена»
«Ростов-Арена»
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости